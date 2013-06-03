Samsung Galaxy S4, ecco i prezzi più bassi

[caption id="attachment_4758" align="aligncenter" width="467"] Samsung Galaxy S4 rosso[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede emergere prezzi bassi in questi giorni, complice anche la grande concorrenza che lo smartphone deve fronteggiare per aumentare le sue vendite. A distanza di circa un mese dalla sua commercializzazione, con il prezzo di listino fissato a 699 euro dalla casa produttrice, in questi giorni abbiamo avuto modo di imbatterci in una serie di proposte che vanno quantomeno prese in considerazione. Da un lato, infatti, Glamoo ha deciso di lanciare l'offerta del Samsung Galaxy S4 al prezzo di 569 euro, mentre dall'altro Groupon è scesa addirittura a 549 euro, con un netto abbassamento rispetto alle richieste iniziali. Certo, in questi casi bisogna attendere un mese abbondante prima di poter entrare in possesso del Samsung Galaxy S4, ma la velocità con cui il suo prezzo si sta abbassando, probabilmente non ha precedenti.