Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance, prezzo più basso in attesa dell'aggiornamento Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua ad essere in attesa di comunicazioni ufficiali, in Italia, per quanto concerne il rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, ma, in queste ore, si parla con insistenza anche di un altro aspetto legato al device. Il riferimento, nel dettaglio, questa volta è ai potenziali acquirenti del modello in questione. Forse legato proprio alla questione del ritardo con il quale si sta garantendo l’aggiornamento ad Android Jelly Bean, in questi giorni non abbiamo potuto fare a meno di notare che il Samsung Galaxy S Advance è comparso nel volantino di Euronics ad un prezzo basso, per la precisione 179 euro (199 euro, cui vanno sottratti 20 euro di buono per ulteriori acquisti). Insomma, un inventivo non da poco, in attesa che arrivi finalmente il sospirato aggiornamento.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, uscita solo a luglio?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, ecco i prezzi più bassi

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018