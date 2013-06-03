Samsung Galaxy S Advance, prezzo più basso in attesa dell'aggiornamento Jelly Bean
[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua ad essere in attesa di comunicazioni ufficiali, in Italia, per quanto concerne il rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, ma, in queste ore, si parla con insistenza anche di un altro aspetto legato al device. Il riferimento, nel dettaglio, questa volta è ai potenziali acquirenti del modello in questione. Forse legato proprio alla questione del ritardo con il quale si sta garantendo l’aggiornamento ad Android Jelly Bean, in questi giorni non abbiamo potuto fare a meno di notare che il Samsung Galaxy S Advance è comparso nel volantino di Euronics ad un prezzo basso, per la precisione 179 euro (199 euro, cui vanno sottratti 20 euro di buono per ulteriori acquisti). Insomma, un inventivo non da poco, in attesa che arrivi finalmente il sospirato aggiornamento.
