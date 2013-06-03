Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, uscita solo a luglio?

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 probabilmente costretto a rimandare l'appuntamento con la sua uscita definitiva solo a luglio. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, si sono intensificate le voci che vedono la casa produttrice in leggero ritardo, rispetto a quanto preannunciato da SamMobile su Twitter, in riferimento al rilascio del suddetto sistema operativo per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. Se le cose si dovessero mettere effettivamente così, allora anche il Samsung Galaxy S2 potrebbe vedere rilasciato l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 in ritardo, con uno slittamento non inferiore ad un mese. Insomma, come sempre avviene in queste circostanze, pare che lavori di questo tipo richiedano più tempo di quanto si creda in una primissima fase, per le lamentele degli utenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, offerta a 520 euro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, prezzo più basso in attesa dell'aggiornamento Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014