Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, uscita solo a luglio?
di Redazione
03/06/2013
[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 probabilmente costretto a rimandare l'appuntamento con la sua uscita definitiva solo a luglio. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, si sono intensificate le voci che vedono la casa produttrice in leggero ritardo, rispetto a quanto preannunciato da SamMobile su Twitter, in riferimento al rilascio del suddetto sistema operativo per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. Se le cose si dovessero mettere effettivamente così, allora anche il Samsung Galaxy S2 potrebbe vedere rilasciato l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 in ritardo, con uno slittamento non inferiore ad un mese. Insomma, come sempre avviene in queste circostanze, pare che lavori di questo tipo richiedano più tempo di quanto si creda in una primissima fase, per le lamentele degli utenti.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, offerta a 520 euro
Redazione