Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, offerta a 520 euro

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso va incontro ad una novità decisamente interessante da qualche ora a questa parte. Grazie alla proposta da parte del sito Pianeta-Shop.it, infatti, è possibile effettuare l'acquisto dello smartphone Android affrontando un costo pari a 520 euro, uno dei più basso di sempre da quando il device è stato lanciato sul commercio. Sul sito del rivenditore non viene specificato il numero di pezzi al momento disponibili per gli utenti, ma è probabile che questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S4 non avrà vita lunga, considerando il fatto che siamo quasi 200 euro al dì sotto del suo prezzo di listino. Maggiori informazioni sul Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, in ogni caso, sono reperibili all'interno di questa pagina.