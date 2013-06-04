Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, offerta a 520 euro

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso va incontro ad una novità decisamente interessante da qualche ora a questa parte. Grazie alla proposta da parte del sito Pianeta-Shop.it, infatti, è possibile effettuare l'acquisto dello smartphone Android affrontando un costo pari a 520 euro, uno dei più basso di sempre da quando il device è stato lanciato sul commercio. Sul sito del rivenditore non viene specificato il numero di pezzi al momento disponibili per gli utenti, ma è probabile che questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S4 non avrà vita lunga, considerando il fatto che siamo quasi 200 euro al dì sotto del suo prezzo di listino. Maggiori informazioni sul Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, in ogni caso, sono reperibili all'interno di questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ad ore sui no brand

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, uscita solo a luglio?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018