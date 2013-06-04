Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ad ore sui no brand

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a giorni, almeno per quanto concerne coloro che sono in attesa di toccare Android Jelly Bean 4.1.2 su uno smartphone no brand. Come riportiamo da alcuni giorni, infatti, è la sola Samsung Italia a fornire feedback incoraggianti al target che dispone di un Samsung Galaxy S Advance, con la prospettiva di vedere la situazione finalmente sbloccarsi nel giro di pochi giorni. La conferma dell’accesso alla fase finale dei lavori per portare l’aggiornamento Jelly Bean sullo smartphone, da parte della stessa casa produttrice, la dice lunga sul fatto che il Samsung Galaxy S Advance sia molto più avanti rispetto al dispositivo marchiato Tre, protagonista di una clamorosa retromarcia da parte della compagnia telefonica, rispetto a quanto era stato dichiarato a maggio sulla sua pagina Facebook.