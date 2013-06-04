Aggiornamento Galaxy S3, possibile uscita di Android Jelly Bean 4.3.2

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di nuove indiscrezioni nel corso delle ultime ore, considerando che adesso si parla con insistenza della possibile uscita del sistema operativo Android Jelly Bean 4.3.2. I rumors sul nuovo firmware, più in particolare, traggono origine da un benchmark che è apparso in Rete nei giorni scorsi, anche se incentrato su un altro smartphone realizzato dall'azienda, vale a dire il cosiddetto Samsung Galaxy S4 Plus. In particolare, l'aggiornamento in questione potrebbe fare la sua apparizione sul Samsung Galaxy S3 durante le ultime settimane del 2013, in considerazione del fatto che Android 4.3 (sulla cui esistenza ormai non ci sono più dubbi), dovrebbe apparire sul modello in questione attorno al mese di settembre. Insomma, saranno sei mesi a dir poco caldi, per quanto concerne il tema "aggiornamento Galaxy S3".