Samsung Galaxy S4, in arrivo la versione con processore da 2.3 GHz
di Redazione
05/06/2013
[caption id="attachment_4648" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 blu[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe a breve far registrare una nuova entrata sul mercato, considerando che pare essere in arrivo una variante interessante dello smartphone Android che, in queste settimane, ha battuto tutti i record. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dovrebbe partire a breve, negli Stati Uniti, la commercializzazione di uno smartphone il cui processore è destinato a far parlare a lungo di sé. Secondo i bene informati, infatti, il dispositivo in questione rappresenterà un'alternativa al Samsung Galaxy S4, con un processore quad core Snapdragonn 800 da 2.3 GHz, decisamente più potente di quello attualmente in circolazione con il suddetto smartphone in Europa. Ancora non è certo il suo sbarco in Europa, anche se gli esperti del settore si dicono certi della pronta disponibilità anche in Italia.
