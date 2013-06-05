Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, disponibili nuovi download di Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2013

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance finalmente al centro delle cronache, considerando che Android Jelly Bean ha fatto il suo ingresso nel Regno Unito, andando in questo modo a dare un minimo di continuità ai rilasci da parte della casa produttrice, dopo il firmware apparso di recente in Olanda per lo stesso Samsung Galaxy S Advance. La sigla e le caratteristiche dell’aggiornamento Jelly Bean in questione, dovrebbero essere le medesime, rispetto a quelle che abbiamo avuto modo di toccare con mano nei giorni scorsi. Utile, comunque, riportare il link al download del nuovo update. Allo stesso tempo, è interessante sottolineare che in Cile, nelle ultimissime ore, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance, anche se in questo basato ancora sul sistema operativo Android Gingerbread 2.3.6.

Aggiornamento Galaxy S3, aggiornamento Android 4.2.2 vicino: ecco perché

Samsung Galaxy S4, in arrivo la versione con processore da 2.3 GHz

