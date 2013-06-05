Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3, aggiornamento Android 4.2.2 vicino: ecco perché

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 più vicino all'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2, considerando che l'uscita potrebbe essere forzata da un bug emerso di recente. In queste ore, infatti, è emerso uno studio condotto da Quality of Experience (QoE),  in particolare da parte di Emmanuel Cecchet, Robert Sims, Xin Lui e Prashant Shenoy, che hanno portato alla luce una notizia poco piacevole per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S3. Nello specifico, pare che il device scarichi più foto del dovuto durante la connessione 3G, andando in questo modo incontro ad un eccessivo consumo dati, con ovvio disagio soprattutto per coloro che, in possesso di un Samsung Galaxy S3, dispongono di una connessione con un piano limitato proprio in termini di consumo. Insomma, mai come ora l'aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 appare indispensabile.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, videoclip dei Constantine interamente girato con lo smartphone

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, disponibili nuovi download di Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015