Aggiornamento Galaxy S3, aggiornamento Android 4.2.2 vicino: ecco perché

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 più vicino all'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2, considerando che l'uscita potrebbe essere forzata da un bug emerso di recente. In queste ore, infatti, è emerso uno studio condotto da Quality of Experience (QoE), in particolare da parte di Emmanuel Cecchet, Robert Sims, Xin Lui e Prashant Shenoy, che hanno portato alla luce una notizia poco piacevole per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S3. Nello specifico, pare che il device scarichi più foto del dovuto durante la connessione 3G, andando in questo modo incontro ad un eccessivo consumo dati, con ovvio disagio soprattutto per coloro che, in possesso di un Samsung Galaxy S3, dispongono di una connessione con un piano limitato proprio in termini di consumo. Insomma, mai come ora l'aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 appare indispensabile.