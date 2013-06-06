Samsung Galaxy S4, videoclip dei Constantine interamente girato con lo smartphone
di Redazione
06/06/2013
[caption id="attachment_4871" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede nella sua fotocamera uno dei punti di forza per lo smartphone Android, al punto da poterci girare addirittura un videoclip. E' quanto ha pensato il gruppo finlandese Constantine, che, di recente, ha pubblicato lo stesso filmato in Rete, con le immagini che sono state girate in assoluta esclusiva dal device che sta spopolando in giro per il mondo. Appare scontato che siamo al cospetto del primo caso che possiamo registrare a determinati livelli nel panorama musicale, a testimonianza del successo che ha ottenuto lo stesso Samsung Galaxy S4. Va precisato che alcuni tratti sono stati per forza do corretti una volta portate a termine le riprese, ma il risultato è assolutamente positivo. Di seguito, dunque, il video dei Constantine, girato con il Samsung Galaxy S4:
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S Advance, ritardo per Jelly Bean sui Tim
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S3, aggiornamento Android 4.2.2 vicino: ecco perché
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018