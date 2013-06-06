Aggiornamento Galaxy S Advance, ritardo per Jelly Bean sui Tim

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance più o meno vicino all'Italia, ma, a quanto pare, Android Jelly Bean non sarà rilasciato in tempi ristretti per i modelli brandizzati Tim. E' ciò che emerge nel corso delle ultime ore sul social network Facebook, considerando le domande insistenti da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e gli sporadici feedback della casa produttrice. A quanto pare, infatti, l'update non è ancora nei programmi del vettore, considerando che sulla propria pagina fan non è trapelato nemmeno l'inizio dei lavori per il rilascio dell'aggiornamento Jelly Bean, a differenza di quanto emerso spesso e volentieri sulla pagina di Tre. Resta da capire quali saranno, in generale, i tempi per l'update in Italia, per le altre versioni del Samsung Galaxy S Advance.