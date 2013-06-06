Aggiornamento Galaxy S3, nuovo firmware basato su Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 disponibile da qualche ora, anche se in via non ancora ufficiale. Di recente, infatti, è stato messo a disposizione degli utenti un nuovo firmware basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, con la prospettiva per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 di fare un passo in avanti non di poco conto rispetto alla prima ROM beta ufficiale, rilasciata poco più di una settimana fa. A far registrare già alcuni feedback piuttosto positivi, nello specifico, è stata la build 6 della ROM SlimBean, una delle più famose tra quelle in circolazione, con la prospettiva di migliorare in modo significativo la fluidità e le performance generali del dispositivo. Insomma, un passo ulteriore in vista del rilascio definitivo dell’aggiornamento Android 4.2.2 per il Samsung Galaxy S3.