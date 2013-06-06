Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3, nuovo firmware basato su Android Jelly Bean 4.2.2

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 nero Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 disponibile da qualche ora, anche se in via non ancora ufficiale. Di recente, infatti, è stato messo a disposizione degli utenti un nuovo firmware basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, con la prospettiva per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 di fare un passo in avanti non di poco conto rispetto alla prima ROM beta ufficiale, rilasciata poco più di una settimana fa. A far registrare già alcuni feedback piuttosto positivi, nello specifico, è stata la build 6 della ROM SlimBean, una delle più famose tra quelle in circolazione, con la prospettiva di migliorare in modo significativo la fluidità e le performance generali del dispositivo. Insomma, un passo ulteriore in vista del rilascio definitivo dell’aggiornamento Android 4.2.2 per il Samsung Galaxy S3.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, ecco la migliore offerta

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, ritardo per Jelly Bean sui Tim

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015