Aggiornamento Galaxy S3 tra Android 4.2.2 e Android 4.3, le ultime novità

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 saltato direttamente ad Android 4.3, almeno secondo alcune indiscrezioni che hanno preso piede in Rete di recente. Con il passare dei giorni, però, è diventato sempre più popolato il partito di coloro che ritengono non attendibile una voce di questo tipo, con il probabile rilascio di Android Jelly Bean 4.2.2 verso la conferma e con il relativo appuntamento sempre fissato a luglio. Le ROM emerse su SamMobile di recente, accompagnate dalla necessità di rilasciare un aggiornamento Jelly Bean a breve termine (visto che Android 4.3 sarebbe disponibile solo tra la fine del mese di novembre e l’inizio di dicembre), suggeriscono dunque un approccio di questo per il colosso coreano. Quali altre sorprese ci regalerà il Samsung Galaxy S3 nei prossimi tempi?