Aggiornamento Galaxy S Advance, link al download per il modello NFC Tim

18/07/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di una novità inaspettata, essendo disponibile Android Jelly Bean per i modelli NFC brandizzati Tim. Sporadici, fino ad ora, i commenti da parte di coloro che hanno avuto modo di testare l'update per questa particolare versione del Samsung Galaxy S Advance, ma si tratta a prescindere di un segnale importante per tutti coloro che intendono saperne di più sul processo di diffusione del firmware. Resta da capire quando le varianti restanti dello smartphone in commercio in Italia, avranno modo di fare il medesimo step, senza dimenticare che il Samsung Galaxy S Advance no brand aspetta una patch correttiva. Coloro che non vogliono attendere la sua disponibilità via OTA, possono accedere a questa pagina per scaricare in modo diretto l'aggiornamento Galaxy S Advance via Odin.

