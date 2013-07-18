Aggiornamento Galaxy S4, accelerate le operazioni per Android Key Lime Pie 5.0

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 forse verso una svolta, considerando che potrebbero essere accelerate le operazioni per Android Key Lime Pie 5.0. Tutto nasce dalle indiscrezioni delle ultime ore per il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, che, a detta di diverse fonti, potrebbe essere rilasciato in modo diretto sia per il Samsung Galaxy S3, sia per il Samsung Galaxy Note 2. Alla luce dell'evidente necessità da parte della casa produttrice di tutelare in qualche modo il Samsung Galaxy S4, dal quale ci si aspetta un volume di vendite molto più elevato, è probabile a questo punto che l'aggiornamento per Android Key Lime Pie 5.0 possa essere reso disponibile molto più in fretta del previsto, andando in questo modo a garantire la giusta differenza tra gli update dei singoli device.