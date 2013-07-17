Aggiornamento Galaxy S2, dettagli su I9100XWLSW

[caption id="attachment_1322" align="aligncenter" width="516"] Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 disponibile da alcuni giorni a questa parte, ricordando che siamo ancora legati al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. L’update in questione, lanciato per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 no brand, porta con sé la sigla I9100XWLSW e consente agli utenti di andare incontro ad una serie di migliorie, anche se non di primaria importanza. In particolare, lo smartphone sembra aver fatto dei passi in avanti per quanto concerne la fluidità, ma anche in termini di stabilità. Inutile nascondere, tuttavia, che questo step intermedio potrebbe portare con sé anche un ritardo nel processo che, nei prossimi mesi, dovrebbe condurre sul Samsung Galaxy S2 l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2, salvo ovviamente imprevisti che potrebbero emergere durante i test.