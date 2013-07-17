Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, nuovissimo firmware Jelly Bean

17/07/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean 4.1.2 forse protagonista di una svolta, considerando una nuova uscita su SamMobile. In queste ore, infatti, è stato possibile "ammirare" un nuovo firmware per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance, anche se si parla di provenienza sconosciuta. L'aspetto più interessante di questo nuovo aggiornamento Jelly Bean, risulta essere la data di rilascio, alle luce del fatto che il firmware ha visto la luce solo nel mese di luglio: si tratta, dunque, di una soluzione software piuttosto recente, che potrebbe portare con sé delle importanti novità e delle correzioni. Del resto, in molti sono a conoscenza dei bug emersi con l'update per il Samsung Galaxy S Advance rilasciato in Italia, in riferimento ai modelli no brand.

