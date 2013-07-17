Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, verso l'Italia il supporto a KNOX

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5243" align="aligncenter" width="530"]Knox Knox[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 prossimo al rilascio anche in Italia, con la prospettiva di andare incontro al tanto atteso e discusso servizio KNOX. Ricordiamo che la funzione sarà utile per bloccare e gestire i dispositivi Android da remoto, garantendo in questo modo un importante supporto a tutti coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S4. Si tratta di una novità assoluta per il mondo Android, nonostante il Samsung KNOX abbia visto la luce per un target ben preciso, vale a dire quello delle aziende e delle istituzioni governative. E' per questo che il suo sbarco nel mondo degli utenti privati, dovrebbe rappresentare un passo in avanti da monitorare attentamente non solo per chi attende l'aggiornamento sul proprio Samsung Galaxy S4, ma per l'intero movimento.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, nuovissimo firmware Jelly Bean

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, rumors sulle feature in arrivo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018