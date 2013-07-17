Aggiornamento Galaxy S4, verso l'Italia il supporto a KNOX

[caption id="attachment_5243" align="aligncenter" width="530"] Knox[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 prossimo al rilascio anche in Italia, con la prospettiva di andare incontro al tanto atteso e discusso servizio KNOX. Ricordiamo che la funzione sarà utile per bloccare e gestire i dispositivi Android da remoto, garantendo in questo modo un importante supporto a tutti coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S4. Si tratta di una novità assoluta per il mondo Android, nonostante il Samsung KNOX abbia visto la luce per un target ben preciso, vale a dire quello delle aziende e delle istituzioni governative. E' per questo che il suo sbarco nel mondo degli utenti privati, dovrebbe rappresentare un passo in avanti da monitorare attentamente non solo per chi attende l'aggiornamento sul proprio Samsung Galaxy S4, ma per l'intero movimento.