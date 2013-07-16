Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, rumors sulle feature in arrivo

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 probabilmente in uscita durante il mese di luglio, ma in queste ore si parla soprattutto delle feature in arrivo. Diverse fonti, infatti, si stanno soffermando sugli aspetti che dovrebbero accomunare il Samsung Galaxy S3 al Samsung Galaxy S4, una volta portato a termine l'update in questione per lo smartphone lanciato sul mercato lo scorso anno. Praticamente scontata una piccola rivoluzione all'interfaccia TouchWiz, quella che ha causato il ritardo nell'uscita dell'update, mentre non dovrebbe essere trascurata la nuova schermata di blocco, praticamente identica a quella del Samsung Galaxy S4, oltre all'arrivo della nuova versione di S-Voice e all'inclusione di nuovi widget. Insomma, un aggiornamento Jelly Bean in grado di portare con sé più cambiamenti di quanto fosse possibile pensare per il Samsung Galaxy S3.