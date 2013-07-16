Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, riprende il download di Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

16/07/2013

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance al centro di interessanti novità, in queste ore, per quanto concerne il processo di diffusione di Android Jelly Bean. Negli ultimi giorni, infatti, l'update è ripreso ufficialmente in giro per l'Europa, con un nuovo rilascio in Austria e con importanti indicazioni per tutti coloro che hanno effettuato l'installazione dell'update sul Samsung Galaxy S Advance no brand in Italia. La data di rilascio della build in questione, infatti, è la stessa dell'aggiornamento Jelly Bean in Italia, ragion per cui è lecito credere che il colosso coreano sta forse risolvendo i problemi e i bug occorsi al Samsung Galaxy S Adance. Tutti coloro che intendono testare questo nuovo update, per scoprire gli eventuali miglioramenti dell'aggiornamento Galaxy S Advance, possono accedere a questa pagina.

