Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5, probabili differenze
di Redazione
16/07/2013
[caption id="attachment_5084" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Purple Mirage[/caption] Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5 sarà senza ombra di dubbio il confronto più discusso del mondo Android, nel corso dei prossimi mesi. Le differenze che dovrebbero emergere tra i due smartphone, infatti, sono destinate ad essere per forza di cose più marcate, rispetto a quelle che sono venute alla luce tra il Samsung Galaxy S3 e lo stesso Samsung Galaxy S4, complice i riscontri in termini di vendite per quest'ultimo non proprio esaltanti per l'azienda. Secondo le ultime indiscrezioni, più in particolare, dovremmo andare incontro ad una vera e propria rivoluzione con il Samsung Galaxy S5, sia per quanto concerne il suo design, sia a proposito dei materiali utilizzati, senza dimenticare l'inevitabile passaggio al processore octa core. Si fermeranno qui le novità?
