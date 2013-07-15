Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, Android 4.2.2 tra settembre e ottobre?

15/07/2013

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 nuovamente sotto la luce dei riflettori in questo fine settimana, per quanto concerne l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Le ultime voci che hanno investito il suo successore, vale a dire il Samsung Galaxy S3, per il quale molte fonti prevedono un possibile rilascio entro il mese di luglio. Scontato che se le indiscrezioni si riveleranno veritiere, vi saranno delle conseguenze anche per il Samsung Galaxy S2. Lo smartphone, infatti, riceverebbe l'aggiornamento Jelly Bean non oltre due mesi dopo il termine fissato per lo stesso Samsung Galaxy S3, almeno dando un'occhiata allo storico recente della casa produttrice. Insomma, ora come ora sembrano esserci tutti i presupposti per un aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2 tra il mese di settembre e ottobre.

