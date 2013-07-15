Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, clamorosa comunicazione di Tre

15/07/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance anche in questo fine settimana al centro di indiscrezioni, complice una clamorosa comunicazione di Tre sulla propria pagina Facebook. L'operatore, infatti,ha fornito un feedback ad un utente che voleva saperne di più sui tempi necessario per l'uscita di Android Jelly Bean per Samsung Galaxy S Advance H3G, che si presta a mille interpretazioni. In particolare, la compagnia telefonica ha fatto sapere che "se e quando disponibile", la notizia dell'aggiornamento Jelly Bean sarà prontamente comunicata. E' stato proprio quel "se" ad allertare in tanti in Italia, considerando che in molti ci hanno visto la possibilità che l'update per il Samsung Galaxy S Advance venga negato ai modelli marchiati Tre. Vi saranno altre comunicazioni ufficiali dell'operatore in questione?

