Aggiornamento Galaxy S4 e bug surriscaldamento, Samsung indirizza gli utenti per l'assistenza

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 portatore del fastidioso bug riguardante il surriscaldamento dello smartphone, almeno stando alle diverse segnalazioni degli utenti. Non sorprende, pertanto, che Samsung Italia in queste ore abbia deciso di indirizzare gli utenti per ottenere tutta l'assistenza necessaria, in attesa che l'azienda sia pronta a rilasciare un ulteriore aggiornamento, per mettersi alle spalle tutte le problematiche riguardanti il precedente update, a quanto pare in grado di generare più problemi di quanti non ne abbia risolti. Nella fattispecie, Samsung consiglia di visitare la pagina http://spr.ly/6032ZRPi e di utilizzare il Numero verde 800578277. Infine, la casa produttrice evidenzia che il medesimo servizio è attivo anche su Twitter @SEI_Exclusive. Sarà sufficiente per dare un freno alle polemiche degli ultimi giorni, a proposito del surriscaldamento del Samsung Galaxy S4?