Aggiornamento Galaxy S Advance, feedback sui bug da Samsung Exclusive

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance anche in questa settimana al centro di polemiche, complici i recenti feedback sui bug da parte di Samsung Exclusive. Il colosso coreano, come emerso da una presa di posizione di Samsung Italia, non ha ancora idea di quando saranno rilasciati ulteriori update per il Samsung Galaxy S Advance no brand qui da noi, mentre il suddetto servizio di assistenza, probabilmente, non ha ancora messo a fuoco il problema. Secondo quanto riportato da un utente, più in particolare, il consiglio sarebbe stato quelli di recarsi presso un centro di assistenza, ritenendo in questo modo i bug isolati. La questione, tuttavia, ha una portata più ampia e, come affermato da molti utenti, trae origine proprio dall'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance. Si attendono ulteriori feedback.