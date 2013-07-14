Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, offerte a 469 euro

[caption id="attachment_4785" align="aligncenter" width="432"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso vede emergere nel corso delle ultime ore nuove offerte a 469 euro, con un livello di costo in netto ribasso. Come molti sanno, infatti, il Samsung Galaxy S4 è stato lanciato sul mercato con un prezzo di listino pari a 699 euro, durante il mese di Aprile, ma come sempre succede con un dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android, stiamo andando incontro ad una serie di offerte molto interessanti sullo smartphone in questione. Complice forse anche un andamento delle vendite non esaltante per il colosso coreano, il sito Top-Shopping consente agli utenti di portare a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S4, affrontando una spesa pari proprio a 469 euro, con un calo che sta andando a ritmi decisamente più forti, rispetto a quanto avvenuto con il Samsung Galaxy S3.