Aggiornamento Galaxy S Advance Tim, l'operatore cambia approccio

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance Tim al centro di uno strano caso, considerando che l'operatore ha deciso di cambiare approccio sulla sua pagina Facebook. Dopo aver promesso durante le scorse settimane un update in tempi ristretti, considerando anche i buono feedback provenienti dall'estero, la situazione è rapidamente cambiata, creando grosse incertezze attorno a questa variante del Samsung Galaxy S Advance. In particolare, ad una richiesta di informazioni piuttosto chiara, l'azienda ha risposto con un vago feedback sulla reale situazione dell'aggiornamento Jelly Bean. In sostanza, l'utente in questione sarà ricontattato privatamente, appena l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance Tim sarà disponibile, in modo tale da poter effettuare in tempi ristretti il download invocato da più parti in queste settimane.