Samsung Galaxy S4 esploso, le ultime notizie

[caption id="attachment_5206" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 esploso e rumors che in questi giorni fanno il giro per il mondo, anche perché non mancano le segnalazioni di un eccessivo surriscaldamento dopo l'ultimo aggiornamento. Le ultime notizie, più in particolare, ci parlano di un'indagine appena avviata dal colosso coreano, ma dati i precedenti in un contesto di questo tipo, non sorprenderebbe se si dovesse trattare di un fake, anche perché la giovane età del modello rende piuttosto improbabili episodi simili (salvo utilizzi estremi dello smartphone). Va ricordato, comunque, che Samsung ha diramato immediatamente una comunicazione ufficiale, con la quale si evidenzia la priorità data, da sempre, alla sicurezza degli utenti. Maggiori dettagli su quanto avvenuto con il Samsung Galaxy S4 in questione emergeranno nei prossimi giorni.