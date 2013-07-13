Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 esploso, le ultime notizie

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5206" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 esploso e rumors che in questi giorni fanno il giro per il mondo, anche perché non mancano le segnalazioni di un eccessivo surriscaldamento dopo l'ultimo aggiornamento. Le ultime notizie, più in particolare, ci parlano di un'indagine appena avviata dal colosso coreano, ma dati i precedenti in un contesto di questo tipo, non sorprenderebbe se si dovesse trattare di un fake, anche perché la giovane età del modello rende piuttosto improbabili episodi simili (salvo utilizzi estremi dello smartphone). Va ricordato, comunque, che Samsung ha diramato immediatamente una comunicazione ufficiale, con la quale si evidenzia la priorità data, da sempre, alla sicurezza degli utenti. Maggiori dettagli su quanto avvenuto con il Samsung Galaxy S4 in questione emergeranno nei prossimi giorni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance Tim, l'operatore cambia approccio

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, continuo intreccio con il Samsung Galaxy S4

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018