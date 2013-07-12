Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, continuo intreccio con il Samsung Galaxy S4

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 vede emergere continui intrecci con il Samsung Galaxy S4 e con il suo andamento sul mercato. In queste ore, infatti, si parla con insistenza di due aspetti, diametralmente opposti tra loro, che forniscono indicazioni discordanti sui tempi di uscita del suddetto sistema operativo. Da un lato, infatti, abbiamo un aggiornamento imminente per il Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, che dovrebbe velocizzare in modo significativo il processo di diffusione di Android 4.2.2 sui modelli più vecchi, tra cui lo stesso Samsung Galaxy S3. Dall'altro, invece, le vendite del modello, non ancora all'altezza delle aspettative della casa produttrice, che potrebbero imporre un freno alla disponibilità dell'aggiornamento Jelly Bean. Secondo AndroidPit, in ogni caso, il Samsung Galaxy S3 farà questo passo entro il mese di luglio.