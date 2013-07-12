Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, incertezze di Samsung Italia sulla patch

12/07/2013

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance come sempre protagonista delle critiche da parte degli utenti, attraverso la pagina Facebook della casa produttrice. In queste ore, più in particolare, sono emerse tutte le incertezze da parte di Samsung Italia sulla patch che dovrebbe essere garantita nei prossimi tempi agli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance no brand e che, negli ultimi giorni, hanno accusato non pochi problemi. Nello specifico, l'azienda ieri ha fornito un feedback con il quale è stato confermato di analizzare tutte le lamentele degli utenti, ma che, allo stesso tempo, in questo momento non è possibile affermare con certezza se e quando saranno disponibili ulteriori novità di natura software. Insomma, l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance è ancora in alto mare.

