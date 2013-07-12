Samsung Galaxy S4 Active, ecco il primo prezzo ufficiale

[caption id="attachment_5186" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Active[/caption] Il Samsung Galaxy S4 Active torna a far parlare di sé, dopo la presentazione di qualche settimana fa, considerando che è emerso il primo prezzo ufficiale per lo smartphone caratterizzato dal sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Le vendite del tanto atteso modello, infatti, stanno scattando ufficialmente nel Regno Unito, grazie ad una prima proposta da parte del sito Unlocked Mobiles. In questo caso, più nel dettaglio, è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S4 Active a 495 sterline, che, con il cambio attuale, equivalgono a circa 574 euro. Ricordiamo che il dispositivo, a differenza del Samsung Galaxy S4 che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, può contare su una fotocamera da 8 megapixel, ma anche su una scocca che può resistere all'acqua e alla polvere.