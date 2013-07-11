Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, nota di Tim

11/07/2013

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2 Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 ancora distante, come del resto si può percepire in queste ore  tramite un'apposita nota di Tim. Come si può immaginare, infatti, non sono poche le richieste di informazioni pervenute alla compagnia telefonica, per quanto concerne i tempi necessari affinché il Samsung Galaxy S3 Tim possa toccare con mano il suddetto update. Allo stesso tempo, è facile immaginare quella che può essere stata la risposta da parte dell'azienda: non vi sono, al momento, informazioni da condividere con gli utenti, considerando che Tim non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalla casa produttrice sotto questo punto di vista. Insomma, la situazione sul tanto discusso aggiornamento Galaxy S3 appare ancora tutta da definire, auspicando che si vada incontro ad una svolta durante il mese di luglio.

