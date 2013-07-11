Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, due segnali preoccupanti

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre più al centro di un momento molto delicato, per quanto concerne la diffusione di Android Jelly Bean. Sono giorni, ormai, che non si registrano ulteriori rilasci in giro per il mondo, almeno per quanto concerne lo stesso Samsung Galaxy S Advance, a testimonianza del fatto che l’update che ha come date build il 29 maggio è stato un totale fallimento. A gettare benzina sul fuoco, poi, abbiamo il fatto che l’aggiornamento Galaxy S Advance no brand non ha mai visto la luce via OTA in queste settimane, quasi a sottolineare il fatto che l’azienda non vuole più diffondere l’update in questione, avendo preso nota dei bug segnalati dagli utenti. Insomma, una situazione complessa come non mai, che potrebbe generare lunghi tempi di attesa per gli utenti.