Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, incredibile offerta con Expert

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso protagonista in queste ore di una nuova e incredibile offerta, grazie alla nuova proposta da parte di Expert. In particolare, il punto vendita di Mallardo, in provincia di Napoli, consentirà in queste ore l'acquisto del dispositivo, affrontando una spesa pari a soli 499 euro, per quella che si può definire senza ombra di dubbio la migliore proposta di sempre per il modello che è stato lanciato sul mercato circa tre mesi fa. Alcune precisazioni sulla nuova proposta per il Samsung Galaxy S4, tuttavia, sono cruciali. In primo luogo, il dispositivo prevede circa 250 pezzi disponibili, ragion per cui l'offerta è destinata a durare pochissimo; in secundis, la promozione avrebbe potenzialmente durata fino al 15 luglio, ma per il suddetto motivo è probabile che non vi sia la necessità di ricorrere a quel termine.