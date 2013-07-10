Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.2.2 vicino grazie all'uscita di Android 4.3

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di nuove indicazioni positive, per quanto concerne i tempi di uscita di Android Jelly Bean 4.2.2, considerando che diversi segnali fanno emergere la reale prospettiva di andare incontro al rilascio sul mercato di Android 4.3 entro pochissimi giorni, forse già in settimana. La notizia, nello specifico, avrebbe conseguenze positive anche per il Samsung Galaxy S4, che riceverebbe quest’ultimo update in un arco temporale molto ristretto. Sarebbe la premessa ideale per garantire Android 4.2.2 al Samsung Galaxy S3, con la possibilità, per la casa produttrice coreana, di garantire un vantaggio competitivo allo stesso Samsung Galaxy S4, a quanto pare non in grado di entusiasmare in termini di vendite. Siamo effettivamente giunti ad una svolta per l’aggiornamento Galaxy S3 da parte della casa produttrice?