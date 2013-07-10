Samsung Galaxy S Advance: niente aggiornamento, ma il prezzo cala

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a non far registrare novità rilevanti, per quanto concerne l’eventuale arrivo di correzioni al primo aggiornamento reso disponibile per tutti coloro che, in Italia, dispongono del modello no brand, giustificando in questo modo il deciso calo del suo prezzo. In particolare, diverse piattaforme sono ormai scese sotto la soglia dei 180 euro, come nel caso di Loweb, andando a creare delle promozioni molto interessanti per portarsi a casa il dispositivo. Insomma, anche sotto questo punto di vista, paradossalmente, i segnali non sono tra i più positivi per quanto concerne i tempi di uscita dell’aggiornamento Jelly Bean, i cui problemi pare siano bilanciati da un prezzo per il Samsung Galaxy S Advance decisamente più appetibile rispetto al recente passato.