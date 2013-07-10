Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance: niente aggiornamento, ma il prezzo cala

Redazione Avatar

di Redazione

10/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a non far registrare novità rilevanti, per quanto concerne l’eventuale arrivo di correzioni al primo aggiornamento reso disponibile per tutti coloro che, in Italia, dispongono del modello no brand, giustificando in questo modo il deciso calo del suo prezzo. In particolare, diverse piattaforme sono ormai scese sotto la soglia dei 180 euro, come nel caso di Loweb, andando a creare delle promozioni molto interessanti per portarsi a casa il dispositivo. Insomma, anche sotto questo punto di vista, paradossalmente, i segnali non sono tra i più positivi per quanto concerne i tempi di uscita dell’aggiornamento Jelly Bean, i cui problemi pare siano bilanciati da un prezzo per il Samsung Galaxy S Advance decisamente più appetibile rispetto al recente passato.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.2.2 vicino grazie all'uscita di Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 mini, prezzo e data di uscita in Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015