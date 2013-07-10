Samsung Galaxy S4 mini, prezzo e data di uscita in Italia

[caption id="attachment_5179" align="aligncenter" width="463"] Samsung Galaxy S4 mini[/caption] Samsung Galaxy S4 mini giunto in un momento molto importante, essendo più chiara la situazione sul prezzo e la data di uscita in Italia. Questa settimana, infatti, è previsto lo sbarco nel nostro Paese del dispositivo, dopo i primi preordini che sono stati effettuati nelle scorse settimane dagli utenti qui da noi, con il prezzo di MediaWorld pari a quello di listino: 449 euro. Allo stesso tempo, è importante evidenziare il fatto che alcune piattaforme sono scese già sotto la soglia dei 400 euro, come nel caso di Techmania, che consente l'acquisto dello stesso Samsung Galaxy S4 mini a 399 euro. Insomma, la situazione è in continua evoluzione e nelle prossime settimane non sono escluse le prime sorprese sotto questo punto di vista per i potenziali acquirenti del modello.