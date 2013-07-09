Aggiornamento Galaxy S Advance, Samsung Italia in grande difficoltà

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance in grado di far emergere una casa produttrice in netta difficoltà in queste ore su Android Jelly Bean, considerando la mancata capacità da parte di Samsung Italia di fornire indicazioni precise, per quanto riguarda la possibilità che venga messa a disposizione degli utenti una nuova patch, per mettere la parola fine ai numerosi bug che sono emersi di recente con il Samsung Galaxy S Advance no brand. A questo va aggiunto il fatto che in molti, nel corso delle ultime ore, hanno dichiarato che nemmeno l’hard reset al proprio Samsung Galaxy S Advance si è rivelato utile per mettersi alle spalle la questione dei riavvii indesiderati, senza dimenticarla scarsa durata della batteria, riscontrata dopo l’installazione dell’aggiornamento Jelly Bean. Insomma, il futuro del modello è più incerto che mai in Italia.