Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5, confronto sui numeri delle vendite

[caption id="attachment_4822" align="aligncenter" width="525"] Samsung Galaxy S4 Smart Pause[/caption] Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 protagonisti in questo giorno di un confronto interessante, con un particolare focus sui numeri delle vendite. Il merito è di Brian Marshall di ISI Group, il quale ha portato avanti uno studio, con il quale si è cercato di risalire all'arco temporale entro il quale il modello Apple ha raggiunto la soglia di venti milioni di vendite, di recente superato dal dispositivo Android. In particolare, se il device concepito dal colosso coreano ha impiegato circa sessantaquattro giorni, stime ufficiose parlano di venticinque giorni per l'iPhone 5, a testimonianza del fatto che, pur essendo andati incontro ad una crescita importante rispetto al Samsung Galaxy S3, un singolo dispositivo Android (in questo caso il Samsung Galaxy S4) non è ancora in grado di competere da solo con un melafonino.