Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, ecco cosa può rallentare l'uscita

08/07/2013

[caption id="attachment_1514" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 aggiornamento Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 nuovamente al centro di ipotesi pessimistiche, considerando cosa può rallentare effettivamente la sua uscita. Nello specifico, in questi giorni si è parlato spesso e volentieri della necessità, dal punto di vista della casa produttrice coreana, di dare la precedenza alla necessità di garantire più vendite al Samsung Galaxy S4, con possibili conseguenze per i rilasci degli altri modelli. A quanto pare, poi, nemmeno il traguardo di venti milioni di pezzi venduti pare aver soddisfatto l'azienda, al punto che ora si ipotizza addirittura la priorità di rilascio di Android Key Lime Pie 5.0 per lo stesso Samsung Galaxy S4, prima di concentrarsi maggiormente sul Samsung Galaxy S3 e sul suo discusso update. A quando l'aggiornamento Galaxy S3 per lo smartphone tanto popolare?

