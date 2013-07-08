Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, salto diretto ad Android 4.3?

Redazione Avatar

di Redazione

08/07/2013

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 nero Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di nuove voci, per diversi aspetti clamorose, a proposito del tanto discusso update del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, in programma in un primo momento durante il mese di maggio (o giugno) e adesso protagonista di un vero e proprio caso. In particolare, gli ultimissimi rumors ci parlano di una casa produttrice che starebbe valutando addirittura l’ipotesi di mettere a disposizione del Samsung Galaxy S3 direttamente l’aggiornamento ad Android 4.3, cercando di dare una risposta in tempi ristretti a Apple e alle innovazioni apportate dal firmware iOS 7. Insomma, ancora nessuna comunicazione ufficiale a proposito dell’aggiornamento Galaxy S3, ma una serie di voci di corridoio che rendono la situazione molto più incerta, di quanto non lo fosse già negli ultimi tempi.

