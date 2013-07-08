Aggiornamento Galaxy S Advance no brand, altri segnali per la patch Jelly Bean
di Redazione
08/07/2013
[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance no brand vede emergere in queste ore altri segnali, in vista di un rilascio importante riguardante la patch Jelly Bean. Come tutti sanno, infatti, l'update per il Samsung Galaxy S Advance, rilasciato esattamente due settimane per questa versione dello smartphone, non è ancora scaricabile via OTA, per il malessere soprattutto degli utenti meno esperti. Le ragioni di questo ritardo anomalo per un dispositivo Samsung, potrebbero legate al fatto che il colosso coreano intende rilasciare un ulteriore aggiornamento Jelly Bean a breve termine, in modo tale da mettersi alle spalle i problemi emersi in questi giorni. Sarà questa la reale strategia da parte della divisione italiana della casa produttrice? Gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance in Italia possono sperare.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3, salto diretto ad Android 4.3?
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015