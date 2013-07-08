Samsung Galaxy S4, funzioni della fotocamera per il Samsung Galaxy S3: link al download
Redazione
08/07/2013
[caption id="attachment_5166" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede finalmente la sua fotocamera, e parte delle sue caratteristiche, al Samsung Galaxy S3 e ad altri modelli lanciati in precedenza. Per quanto concerne quest’ultimo, ricordando che siamo ancora in fase embrionale della ROM e che verranno rilasciati altri aggiornamenti, possiamo già isolare cosa funziona realmente per gli utenti. Ad esempio, la fotocamera del Samsung Galaxy S4 consente all’utenza che punta ancora sul Samsung Galaxy S3 di disporre del flash “originale”, senza dimenticare il passaggio ai 13 megapixel (ancora da migliorare) e la fotocamera frontale. Le note negative, però, non mancano: mancano il Sound&shot, oltre ad altre feature, come il best photo ed il best face, fino ad arrivare alla funzione Panorama. La pagina per il link al download della ROM è questa.
Redazione
