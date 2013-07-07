Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean: nuovo punto su Tre e Tim

Redazione Avatar

di Redazione

07/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean protagonista di una settimana davvero avara di novità per gli utenti, soprattutto quelli che sono in possesso di un dispositivo marchiato Tre e Tim. Da diversi giorni, infatti, né la divisione italiana di Samsung, né i singoli operatori, hanno avuto occasione di chiarire la situazione per quanto concerne la situazione dei due dispositivi brandizzati. Se trasferiamo il focus del discorso dalle (mancate) comunicazioni ufficiali alle sensazioni e alle indiscrezioni, emerge che l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance per Tre e Tim rischia di andare incontro a tempi di attesa piuttosto lunghi, considerando che Samsung Italia ha mostrato consapevolezza sul fatto che il modello no brand è andato incontro ad una serie di fastidiosi bug, in seguito all'update.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, funzioni della fotocamera per il Samsung Galaxy S3: link al download

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini, confronto del prezzo più basso

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015