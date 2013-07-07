Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean: nuovo punto su Tre e Tim

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean protagonista di una settimana davvero avara di novità per gli utenti, soprattutto quelli che sono in possesso di un dispositivo marchiato Tre e Tim. Da diversi giorni, infatti, né la divisione italiana di Samsung, né i singoli operatori, hanno avuto occasione di chiarire la situazione per quanto concerne la situazione dei due dispositivi brandizzati. Se trasferiamo il focus del discorso dalle (mancate) comunicazioni ufficiali alle sensazioni e alle indiscrezioni, emerge che l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance per Tre e Tim rischia di andare incontro a tempi di attesa piuttosto lunghi, considerando che Samsung Italia ha mostrato consapevolezza sul fatto che il modello no brand è andato incontro ad una serie di fastidiosi bug, in seguito all'update.