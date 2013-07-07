Caricamento...

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini, confronto del prezzo più basso

Redazione Avatar

di Redazione

07/07/2013

[caption id="attachment_5157" align="aligncenter" width="250"]Samsung Galaxy S4 mini Samsung Galaxy S4 mini[/caption] Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini protagonisti di confronto non solo per la scheda tecnica, ma anche per il prezzo più basso. In queste ore, infatti, è possibile prendere in esame le offerte che circolano in Rete per i due dispositivi, accorgendosi che il gap determinato dal prezzo di listino dei due dispositivi, pari a 250 euro, è già un lontano ricordo. Lanciato sul mercato a fine aprile a 699 euro, il Samsung Galaxy S4 può essere già acquistato dagli utenti al prezzo di 499 euro, come nel caso del rivenditore Glistockisti. Passando al Samsung Galaxy S4 mini, invece, il prezzo di listino è pari a 449 euro, ma da qualche giorno è riscontrabile sul web l'offerta da parte di Techmania.it, già in grado di calare le proprie pretese per il device a 399 euro.

