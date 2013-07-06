Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean, nuovo motivo di preoccupazione

06/07/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean vede emergere un nuovo motivo di preoccupazione, per tutti coloro che sono in attesa di novità. La settimana che va a concludersi, infatti, a differenza delle precedenti, è stata davvero povera di rilasci in giro per il mondo, senza dimenticare che Samsung Italia aveva promesso un'uscita quasi temporanea tra il Samsung Galaxy S Advance no brand e quelli marchiati Tim, Wind e Tre. Così non è stato, complici probabilmente i numerosi bug segnalati dagli utenti in possesso proprio dello smartphone privi di marchio, a dir poco delusi per le problematiche emerse nel corso degli ultimi giorni. Mai come adesso, dunque, pare molto probabile un rallentamento nel processo di rilascio di ulteriori update per il Samsung Galaxy S Advance, a causa degli ostacoli emersi.

