Samsung Galaxy S4, prezzo e data di uscita della batteria da 5500 mAh

di Redazione

06/07/2013

[caption id="attachment_5148" align="aligncenter" width="377"]Samsung Galaxy S4 batteria Samsung Galaxy S4 batteria[/caption] Samsung Galaxy S4 protagonista di importanti novità, per quanto concerne il prezzo e la data di uscita della nuova batteria da 5500 mAh, disponibile presso Mugen Power. Si tratta di un prodotto che, date le sue caratteristiche, potrebbe garantire agli oltre venti milioni di utenti che hanno già deciso di effettuare l'acquisto del Samsung Galaxy S4, una durata della stessa batteria pari addirittura a circa quattro giorni. Non è un caso che il prodotto in questione avrà un prezzo di listino pari a circa 90 dollari, con la possibilità di vedere partire la commercializzazione dal prossimo 22 luglio. Insomma, un'occasione importante per chi ha accusato problemi di autonomia. Chi vuole saperne di più sulla nuova batteria per il Samsung Galaxy S4, comunque, può collegarsi a questa pagina.

