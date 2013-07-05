Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, indiscrezioni positive

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 sempre più vicino ad Android Jelly Bean 4.2.2. In queste ore, infatti, sembra essere stata scongiurata in via definitiva la prospettiva di andare incontro al suddetto update solo durante la fase iniziale del 2014, come emerso con le indiscrezioni riguardanti il rilascio del medesimo firmware per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2 solo tra il mese di novembre e dicembre. Le vendite del Samsung Galaxy S4 stanno andando piuttosto bene, secondo la casa produttrice, mentre la presentazione del Samsung Galaxy Note 3 non sarà ritardata oltre settembre, ragion per cui durante la stagione autunnale ci dovrebbero essere tutti i presupposti per toccare con mano l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S2, anche qui in Italia a quanto pare.