Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, cosa aspettarsi in Italia?

Redazione

di Redazione

05/07/2013

[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean ancora oggi protagonista di una vera e propria telenovela, al punto che molti si chiedono in questi giorni cosa aspettarsi in Italia. L'azienda, infatti, fa sapere che in questa fase sta raccogliendo tutti i feedback da parte degli utenti, lasciando intendere che a breve sarà messa a disposizione di tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S Advance un update integrativo, in modo da mettersi alle spalle diversi bug. Questa situazione, in ogni caso, avrà delle conseguenze anche per il rilascio dell'aggiornamento Jelly Bean diretto ai modelli Wind, Tre e Tim, con la necessità di portare avanti test più approfonditi, senza dimenticare la lunga attesa da parte di chi dispone di un Samsung Galaxy S Advance NFC, probabilmente gli ultimi della lista.

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, indiscrezioni positive

Aggiornamento Galaxy S4, root di Android 4.3 e link ufficiale

Redazione

