Aggiornamento Galaxy S4, root di Android 4.3 e link ufficiale
di Redazione
05/07/2013
[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad un'altra svolta a dir poco importante per gli utenti, essendo apparso online il root di Android 4.3, con tanto di link ufficiale. Nello specifico, grazie a Chainfire è possibile mettere le mani su un nuovo passo significativo, verso quello che sarà il rilascio dell'update nella sua versione ufficiale, dopo la variante leaked riguardante il Samsung Galaxy S4 Nexus Edition. Si tratta di una novità ovviamente dedicata agli utenti più esperti in possesso di un Samsung Galaxy S4, utile per imbattersi in un che va utilizzato tramite una recovery modificata, così da ottenere rapidamente i permessi richiesti. Chi intende saperne di più sul rilascio del root basato sull'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4, può accedere a questa pagina.
